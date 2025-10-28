Фото: БЭБ

Во Львовской области правоохранители разоблачили группу, которая наладила производство поддельного алкоголя в нежилых помещениях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В двух цехах производили напитки под видом продукции известных брендов и сбывали их оптом и в розницу.

В ходе обысков правоохранители изъяли акцизные марки с признаками подделки, спирт, бутылки водки известных марок, бег-ин-боксы со спиртосодержащей жидкостью, оборудование для изготовления и маркировки, а также транспорт.

Кроме того, на одной из складских баз, где хранили контрафакт, обнаружили более 42 тысяч бутылок стеклотары различных водочных изделий.

Продолжается расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров и поддельных акцизных марок).

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть по нелегальной продаже электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Контрафактную продукцию продавали в торговых точках, в частности в Белой Церкви, а также через соцсети с доставкой по всей Украине.