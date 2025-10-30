12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 12:09

Вимагав $4 тис. за "вирішення" питання: на Львівщині екскерівника виконавчої служби засудили до 5 років

30 жовтня 2025, 12:09
Фото: ДБР
Вирок виніс Залізничний районний суд Львова на підставі доказів, зібраних слідчими Державного бюро розслідувань та переданих до суду ще у 2023 році

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Як встановило слідство, екпосадовець вимагав у свого колишнього підлеглого 4 тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв "домовитися" з правоохоронними органами щодо уникнення кримінальної відповідальності за можливі службові порушення, пов'язані з виконавчим провадженням.

Насправді, як з'ясувалося, жодних впливових контактів у прокуратурі чоловік не мав і не планував передавати кошти. Він лише прагнув привласнити гроші, маніпулюючи ситуацією та шантажуючи заявника можливою кримінальною підозрою.

Передача коштів відбулася в авто

Правоохоронці затримали фігуранта у серпні 2022 року під час отримання неправомірної вигоди. Передача грошей відбулася у його автомобілі в одному з житлових мікрорайонів Львова. Під час спецоперації слідчі зафіксували факт передачі коштів, після чого чоловік був затриманий.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство) та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 – ч. 3 ст. 369 КК України (підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі). Окрім п'яти років позбавлення волі, на екскерівника накладено конфіскацію всього майна.

Нагадаємо, на Черкащині засудили військовослужбовця, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп'яніння кинув бойову гранату Ф-1 у бік групи неповнолітніх. Тоді дивом вдалося уникнути загиблих, і суд призначив чоловіку 10 років ув'язнення.

