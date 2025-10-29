11:33  29 октября
29 октября 2025, 12:33

В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних

29 октября 2025, 12:33
Фото: пресс-служба полиции
Суд признал виновным военнослужащего, пытавшегося убить двух несовершеннолетних, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, передает RegioNews.

Следствием установлено, что в октябре 2024 военнослужащий одной из воинских частей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в магазин на территории Черкасской области, где отдыхала группа молодежи. Между мужчиной и подростками раньше произошел конфликт. Руководствуясь неприязнью и желанием отомстить, он умышленно бросил из окна автомобиля боевую гранату Ф-1 в сторону компании.

Взрыв вызвал ранение трех человек - двух 17-летних парней и 18-летнего юношу. Пострадавших госпитализировали и благодаря скорой медицинской помощи удалось избежать трагических последствий. В ходе расследования также выяснилось, что обвиняемый незаконно приобрел, носил и хранил боевые припасы, в частности, гранату, которую использовал во время преступления.

Суд, учитывая тяжесть преступления и собранные доказательства, полностью согласился с позицией прокуратуры. Приговором Шполянского районного суда военнослужащий приговорен к 10 годам лишения свободы по совокупности статей – покушение на умышленное убийство двух или более лиц и незаконное хранение боеприпасов. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, на Полтавщине 62-летний мужчина открыл огонь по полицейскому, однако обошлось без пострадавших. В настоящее время ему объявлено подозрение в покушении на жизнь работника правоохранительного органа.

Черкасская область военнослужащие Граната нападение подростки суд
