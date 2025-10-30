09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
01:30  30 октября
Певица FIINKA рассказала, почему ее муж не мобилизовался в ВСУ
30 октября 2025, 10:30

В Житомирской области верующий "протестовал" против своего призыва – что решил суд

30 октября 2025, 10:30
Иллюстративное фото
Житомирский окружной административный суд рассмотрел иск 42-летнего верующего в областную государственную администрацию и воинскую часть. Он требовал, чтобы его призыв сочли незаконным

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что мужчина является членом религиозного общества Церковь евангельских христиан "Ковчег". Он проходил альтернативную (невоенную) службу в 2003-2004 годах, считал свой призыв незаконным. Отмечается, что по достижении 42-летнего возраста он настаивал, что должен быть снят с военного учета, а мобилизация состоялась без его участия, без повестки и медицинского осмотра.

В суде было установлено, что мужчина действительно состоял на военном учете с 2004 года, а его призыв состоялся на основании Указа Президента об общей мобилизации. При этом ВЛК показала, что он пригоден к службе. При этом отмечается, что во время военного положения военнообязанные не освобождаются от обязанности прохождения службы по религиозным убеждениям.

Суд констатировал, что ТЦК и часть действовали без нарушений законодательства. Потому аргументы мужчины были отклонены.

Напомним, ранее на Буковине судили майора ТЦК. Отмечается, что он незаконно мобилизовал мужчину. Оказалось, что этот человек был студентом, а значит, имел законную отсрочку от службы.

суд Житомирская область мобилизация
