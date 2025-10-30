Фото: полиция

Утром 28 октября на улице Леси Украинки мужчина поджег картонные коробки у фасада паба и скрылся

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

К счастью, никто не пострадал, но огонь повредил фасад, двери заведения и декоративное дерево вблизи места возгорания.

Полицейские установили подозреваемого – 36-летнего жителя Луганской области. Его задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное повреждение имущества). Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, в Николаеве судили мужчину, который по заказу россиян поджигал автомобили военных. Фигурант был назначен 6 лет лишения свободы.