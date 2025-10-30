09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
30 жовтня 2025, 09:40

У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного

30 жовтня 2025, 09:40
Фото: поліція
Вранці 28 жовтня на вулиці Лесі Українки чоловік підпалив картонні коробки біля фасаду пабу та втік

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На щастя, ніхто не постраждав, але вогонь пошкодив фасад, двері закладу та декоративне дерево поблизу місця загоряння.

Поліцейські встановили підозрюваного – 36-річного мешканця Луганської області. Його затримали.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження майна). Йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. Розслідування триває.

У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного

Нагадаємо, у Миколаєві судили чоловіка, який на замовлення росіян підпалював автівки військових. Фігуранту призначили 6 років позбавлення волі.

