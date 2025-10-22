Во Львове мотоцикл столкнулся с Ford: погибла несовершеннолетняя пассажирка

Фото: Национальная полиция

Во Львове в результате столкновения с автомобилем Ford погибла пассажирка мотоцикла. Полицейские устанавливают обстоятельства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, мотоцикл Forte, которым управлял 14-летний житель одного из сел Львовского района, столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 27-летнего львовянина.

В результате столкновения пассажирка мотоцикла, 16-летняя девушка из Львова, получила тяжелые телесные повреждения и умерла в карете скорой помощи.

Водитель мотоцикла также получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет и возможное лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Полиция продолжает расследование и устанавливает все происшествия.

Напомним, на трассе Харьковщины произошло ДТП, в котором погибла женщина, а еще три человека получили травмы, среди них ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.