У Львові мотоцикл зіткнувся з Ford: загинула неповнолітня пасажирка

Фото: Національна поліція

У Львові внаслідок зіткнення з автомобілем Ford загинула пасажирка мотоцикла. Поліцейські встановлюють обставини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, мотоцикл Forte, яким керував 14-річний мешканець одного з сіл Львівського району, зіткнувся з автомобілем Ford Focus під керуванням 27-річного львів'янина.

Внаслідок зіткнення пасажирка мотоцикла, 16-річна дівчина з Львова, отримала тяжкі тілесні ушкодження та померла у кареті швидкої допомоги.

Водій мотоцикла також отримав травми, його госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліція продовжує розслідування та встановлює всі обставини події.

