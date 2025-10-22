13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 14:14

У Львові мотоцикл зіткнувся з Ford: загинула неповнолітня пасажирка

22 жовтня 2025, 14:14
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Львові внаслідок зіткнення з автомобілем Ford загинула пасажирка мотоцикла. Поліцейські встановлюють обставини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, мотоцикл Forte, яким керував 14-річний мешканець одного з сіл Львівського району, зіткнувся з автомобілем Ford Focus під керуванням 27-річного львів'янина.

Внаслідок зіткнення пасажирка мотоцикла, 16-річна дівчина з Львова, отримала тяжкі тілесні ушкодження та померла у кареті швидкої допомоги.

Водій мотоцикла також отримав травми, його госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліція продовжує розслідування та встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, на трасі Харківщини сталася ДТП, у якій загинула жінка, а ще троє людей отримали травми, серед них дитина. Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Львів ПДР пасажир аварія неповнолітня мотоцикл
Смертельна ДТП на Прикарпатті: серед загиблих 14-річний хлопчик
21 жовтня 2025, 19:20
На Рівненщині в ДТП розбився на смерть мотоцикліст
21 жовтня 2025, 18:45
Смертельна ДТП на Житомирщині: автівка вилетіла в кювет
21 жовтня 2025, 17:55
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
$14 тисяч за втечу до Білорусі: на Тернопільщині судитимуть 37-річного чоловіка, який організував шахрайську схему "виїзду за кордон"
22 жовтня 2025, 15:41
НАБУ провело обшуки у посадовців Полтавської ОВА у справі щодо розкрадання коштів на фортифікаціях
22 жовтня 2025, 15:14
На Тернопільщині чоловік вдарив ножем поліцейського під час перевірки документів
22 жовтня 2025, 14:58
У Дніпрі рятують життя жінки, якій вистрелили в обличчя
22 жовтня 2025, 14:55
У Києві диверсант планував вибух на замовлення
22 жовтня 2025, 14:30
В Одесі судитимуть учасників злочинного угруповання, які вимагали у громадян надумані борги
22 жовтня 2025, 14:19
Серед цілей ТЦК та об'єкт Сил оборони: російський агент на Одещині готував теракти
22 жовтня 2025, 13:55
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
22 жовтня 2025, 13:40
На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював
22 жовтня 2025, 13:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »