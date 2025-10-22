07:28  22 жовтня
22 жовтня 2025, 08:23

Торгівля психотропами: у Львові судитимуть 30-річну жінку за "закладки"

22 жовтня 2025, 08:23
Фото: Національна поліція
У Львові будуть судити жінку, яку звинувачують у розповсюдженні психотропних речовин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews

За даними слідства, жінка закуповувала великі партії наркотиків з метою подальшого збуту через "закладки" на території міста.

Правоохоронці затримали її 4 серпня на вулиці Сахарова після отримання пакунку з 250 таблетками MDMA.

Під час обшуку за місцем проживання виявили ще кілька речових доказів та сім раніше зроблених "закладок".

Загальна вартість вилучених психотропів за цінами "чорного" ринку становить близько 250 тисяч гривень.

Досудове розслідування завершене. Жінці інкримінують злочин за ч.3 ст.307 КК України – незаконне виготовлення та збут психотропних речовин.

Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченій, – позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Одеській області поліцейські викрили неповнолітнього закладчика та вилучили партію наркотиків. 17-річному хлопцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

