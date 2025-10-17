16:42  17 октября
Львовоблэнерго требует от РФ более 15 млн грн компенсации за ущерб из-за вооруженной агрессии

17 октября 2025, 19:56
Фото: иллюстративное
"Львовоблэнерго" стало одной из первых энергетических компаний области, официально подавшей иск против России за ущерб, нанесенный обстрелами

Об этом идет речь в постановлении Хозяйственного суда Львовской области, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

Частное акционерное общество "Львовоблэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Львовской области с иском против Российской Федерации, требуя возмещения ущерба, нанесенного во время вооруженной агрессии. Компания оценила ущерб более чем в 15 миллионов гривен. Соответствующее определение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается в материалах дела, энергетическое предприятие просит взыскать с государства-агрессора 15 047 584,20 гривен как компенсацию за уничтоженное и поврежденное оборудование. Речь идет об инфраструктурных объектах, подвергшихся разрушениям в результате российских обстрелов на территории Львовской области после начала полномасштабного вторжения.

Спикер компании Александр Горгут в комментарии "Общественному" пояснил, что подача иска преследует цель не только компенсацию ущерба, но и документирование фактов агрессии и фиксацию каждого случая повреждения энергооборудования. Это важный шаг для будущего получения репараций от России.

Согласно данным судебного реестра, дело передано на рассмотрение судьи Зоряне Горецкой. Суд принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство. Это один из первых примеров, когда энергетические компании Львовской области официально требуют компенсации за ущерб, нанесенный российской агрессией.

Напомним, ночные атаки РФ по энергосистеме уже привели к частичным отключениям в восьми регионах и Киеве. Теперь президент Зеленский предупреждает, что в случае новых ударов, Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию даже зимой.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
