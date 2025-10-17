Фото: ілюстративне

"Львівобленерго" стало однією з перших енергетичних компаній області, яка офіційно подала позов проти Росії за збитки, завдані обстрілами

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Львівської області, яку опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго" звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом проти Російської Федерації, вимагаючи відшкодування збитків, завданих під час збройної агресії. Компанія оцінила шкоду у понад 15 мільйонів гривень. Відповідна ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається у матеріалах справи, енергетичне підприємство просить стягнути з держави-агресора 15 047 584,20 гривень як компенсацію за знищене та пошкоджене обладнання. Йдеться про інфраструктурні об’єкти, які зазнали руйнувань унаслідок російських обстрілів на території Львівської області після початку повномасштабного вторгнення.

Речник компанії Олександр Горгут у коментарі "Суспільному" пояснив, що подання позову має на меті не лише компенсацію збитків, а й документування фактів агресії та фіксацію кожного випадку пошкодження енергообладнання. За його словами, це важливий крок для майбутнього отримання репарацій від Росії.

Згідно з даними судового реєстру, справа передана на розгляд судді Зоряні Горецькій. Суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження. Це один із перших прикладів, коли енергетичні компанії Львівщини офіційно вимагають компенсації за збитки, завдані російською агресією.

Нагадаємо, нічні атаки РФ по енергосистемі вже призвели до часткових відключень у восьми регіонах та Києві. Тепер президент Зеленський попереджає, що в разі нових ударів Україна може бути змушена імпортувати електроенергію навіть взимку.