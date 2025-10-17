Фото из открытых источников

8 октября в Государственном аграрном реестре приступят к приему заявок на получение государственной компенсации для организаций водопользователей (ОВК) и сельхозтоваропроизводителей, использующих мелиорированные земли. Подать заявку можно до 31 октября включительно

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает Regionews.

Программа направлена на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, использующим мелиорированные земли, до 50% расходов. Помощь будет составлять не более 26 500 гривен на один гектар обрабатываемых угодий за работы по реконструкции или строительству гидротехнической инфраструктуры мелиоративных систем, проведенных с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Также речь идет о поддержке организациям водопользователей до 50% стоимости затрат на работы по реконструкции и капитальному ремонту насосных станций, проведенных с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Принять участие смогут те производители или организации, которые зарегистрированы и осуществляют хозяйственную деятельность на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий (Автономная Республика Крым и г. Севастополь) и территорий, которые включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия иливременно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного приказом Минразвития, и для которых не определена дата завершения временной оккупации.

"Реформа мелиорации – важное направление для развития агросектора. В связи с изменением климата и нынешней засухой в южных регионах эта помощь стала особенно актуальной. Финансовая поддержка мелиорации во время войны – еще мощная государственная помощь агросектора, которая предоставляется уже второй год подряд. водопользователей, и их количество будет увеличиваться. В целом у нашей страны потенциал уже в ближайшие годы возобновить орошение на площади более 1 млн га", - подчеркнул заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Как подать заявку:

Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте www.dar.gov.ua

Откройте программу поддержки в разделе "Доступные программы".

Заполнить анкету соответствующей формы.

Также можно обращаться в контакт-центр: 044 339 92 15, support@dar.gov.ua или в мессенджер на Facebook страницы ДАР за подробной информацией.

