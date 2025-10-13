Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

54-річний мотоцикліст не впорався з керуванням свого транспорту. Він виїхав за межі проїзної частини та перекинувся у кюветі. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці.

"За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

