13 жовтня 2025, 13:30

Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикл вилетів у кювет

13 жовтня 2025, 13:30
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 12 жовтня близько 10:00 неподалік села Тростянець Золочівського району. На жаль, водій загинув

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

54-річний мотоцикліст не впорався з керуванням свого транспорту. Він виїхав за межі проїзної частини та перекинувся у кюветі. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці.

"За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталася смертельна ДТП між Переяславом та Шевченковим. Водій Daewoo Nexia не впорався з керуванням і врізався в дерево, загинувши на місці.

