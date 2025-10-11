13:37  11 жовтня
11 жовтня 2025, 14:51

Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикл врізався в огорожу, загинув неповнолітній

11 жовтня 2025, 14:51
Фото: Національна поліція
У ніч на 11 жовтня в місті Радехів Шептицького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що близько опівночі на вулиці Витківській 17-річний водій мотоцикла ADVANCE 300 не впорався з керуванням і врізався в огорожу.

Унаслідок зіткнення хлопець загинув на місці події, а його пасажир – 16-річний мешканець Радехова – отримав травми та був госпіталізований.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини аварії, у якій травмувалися дитина та літня жінка. Постраждалих доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги. Стан дитини та літньої жінки наразі уточнюється.

