08 жовтня 2025, 18:52

На Львівщині 45-річний військовий прийшов до магазину з гранатою

08 жовтня 2025, 18:52
Фото: Суспільне Львів
Інцидент із небезпечним предметом у сільському магазині Львівщини змусив правоохоронців залучити спецпризначенців та вибухотехніків

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області, передає RegioNews.

У Львівському районі правоохоронці затримали 45-річного місцевого мешканця, який прийшов до продуктового магазину з предметом, схожим на гранату. Як встановили поліцейські, чоловік є військовослужбовцем і перебуває у статусі самовільно залишив частину (СЗЧ). Інцидент стався 3 жовтня – повідомлення про небезпечний предмет надійшло на спецлінію 102 від очевидців.

На місце негайно прибули співробітники поліції, зокрема слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці та оперативники карного розшуку. Під час перемовин силовики переконали чоловіка добровільно передати гранату з підривачем. Боєприпас вилучили та передали на експертизу, аби встановити його походження.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За це законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. Наразі досудове розслідування триває.

Поліція нагадує: громадяни, які добровільно здають органам влади зброю, боєприпаси або вибухові пристрої, згідно з ч. 3 ст. 263 КК України, звільняються від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в Києві конфлікт між двома водіями маршруток завершився вибухом гранати просто на стоянці перевізника. Тоді один із чоловіків під час сварки кинув у бік колеги бойову гранату, намагаючись його налякати.

