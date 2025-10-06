Фото: полиция

В Киеве будут судить мужчину, бросившего боевую гранату в сторону маршрутки после конфликта с коллегой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе столицы. Около шести утра между двумя водителями маршруток возник конфликт, во время которого 59-летний мужчина бросил в сторону другой маршрутки боевую гранату "Ф-1". Взрыв повредил транспорт, но, к счастью, никто не пострадал.

Полицию вызвал директор компании, которая занимается пассажирскими перевозками в столице. На место прибыли следователи, взрывотехники и кинологи. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли обломки гранаты.

Задержанный объяснил, что хотел напугать коллегу, с которым имел давний конфликт.

Следователи объявили мужчине подозрение по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами. Сейчас обвинительный акт был передан в суд.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить мужчину, бросившего гранату в людей. В результате взрыва погибла 50-летняя женщина. Четверо человек получили ранения, в том числе 15-летняя девочка.