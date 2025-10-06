12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 12:07

Конфликт между водителями маршруток на стоянке в Киеве закончился взрывом гранаты

06 октября 2025, 12:07
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве будут судить мужчину, бросившего боевую гранату в сторону маршрутки после конфликта с коллегой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе столицы. Около шести утра между двумя водителями маршруток возник конфликт, во время которого 59-летний мужчина бросил в сторону другой маршрутки боевую гранату "Ф-1". Взрыв повредил транспорт, но, к счастью, никто не пострадал.

Полицию вызвал директор компании, которая занимается пассажирскими перевозками в столице. На место прибыли следователи, взрывотехники и кинологи. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли обломки гранаты.

Задержанный объяснил, что хотел напугать коллегу, с которым имел давний конфликт.

Следователи объявили мужчине подозрение по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами. Сейчас обвинительный акт был передан в суд.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить мужчину, бросившего гранату в людей. В результате взрыва погибла 50-летняя женщина. Четверо человек получили ранения, в том числе 15-летняя девочка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев водитель конфликт маршрутка взрыв Граната суд
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
На Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств
06 октября 2025, 15:31
Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны
06 октября 2025, 15:29
Фиктивные поставки РЭБ и дронов: в Луганской области злоумышленники украли у общины почти 6 млн грн
06 октября 2025, 15:11
Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном
06 октября 2025, 15:08
На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла
06 октября 2025, 14:58
В Одесской области наладили незаконный экспорт сои
06 октября 2025, 14:57
В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа
06 октября 2025, 14:49
У семьи бывшего руководителя ТЦК Харькова нашли люксовые авто стоимостью более 3 млн грн
06 октября 2025, 14:42
На Днепропетровщине пьяная мать покусала сына
06 октября 2025, 14:31
На Львовщине будут судить правоохранителя, сфальсифицировавшего протокол, чтобы "прикрыть" чиновника за пьяное ДТП
06 октября 2025, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »