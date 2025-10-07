Фото: СБУ

СБУ викрила нове агентурне проникнення ФСБ до підрозділів Сил оборони України. Затримали агента РФ, який вступив до Сил оборони під прикриттям

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Львові затримали росіянина, який влаштувався добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ та почав працювати на російську спецслужбу. Відомо, що він також коригував російські удари по Львівській області.

Для виконання завдань, агент "зливав" російським спецслужбам координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Також він надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

Відомо, що для залучення співпраці російські спецслужби задіяли брата чоловіка з Росії. Зараз йому вже повідомили про підозру: агент знаходиться під вартою.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.