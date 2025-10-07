10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
09:27  07 жовтня
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 10:59

Росіянин у Силах оборони: СБУ у Львові затримала"добровольця" під прикриттям

07 жовтня 2025, 10:59
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила нове агентурне проникнення ФСБ до підрозділів Сил оборони України. Затримали агента РФ, який вступив до Сил оборони під прикриттям

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Львові затримали росіянина, який влаштувався добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ та почав працювати на російську спецслужбу. Відомо, що він також коригував російські удари по Львівській області.

Для виконання завдань, агент "зливав" російським спецслужбам координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Також він надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

Відомо, що для залучення співпраці російські спецслужби задіяли брата чоловіка з Росії. Зараз йому вже повідомили про підозру: агент знаходиться під вартою.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ агент рф затримання
Заробітки на терактах: школяр із Харкова працював на спецслужби РФ
06 жовтня 2025, 12:57
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
03 жовтня 2025, 20:45
СБУ підтвердила: підозрюваний у вбивстві Парубія працював на РФ
03 жовтня 2025, 17:35
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чернігівщина після обстрілів: пошкоджені енергооб'єкти, діють відключення світла
07 жовтня 2025, 11:26
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
07 жовтня 2025, 11:12
Аналітики закликають ВР відновити конкурси на держслужбу та запровадити оплату праці за результатами
07 жовтня 2025, 10:56
Контрабанда на 11 млн грн: викрито групу, яка перевозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ
07 жовтня 2025, 10:44
Готували шаурму замість служби: на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини
07 жовтня 2025, 10:39
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07 жовтня 2025, 10:17
Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку
07 жовтня 2025, 10:04
На Львівщині митники вилучили брендові речі й косметику на понад мільйон гривень
07 жовтня 2025, 09:58
Контрафакт поштою: на Вінниччині судитимуть підпільних виробників цигарок та алкоголю
07 жовтня 2025, 09:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »