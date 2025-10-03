20:20  03 октября
Иллюстративное фото
В Киеве признали виновным мужчину по делу о государственной измене. Он признал свою вину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В мае 2025 житель столицы по заданию россиян снимал на видео расположение частей Национальной гвардии. Он отправил врагу видео с тремя объектами и передал координаты. Впоследствии он снова выполнил задачу россиян, отсняв еще один объект.

Российские кураторы обещали ему деньги. Однако неизвестно, получил ли мужчина свое "вознаграждение". Все время после задержания он был под стражей, однако впоследствии заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд утвердил ее, не исследуя доказательства в полном объеме.

Его приговорили к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слив" данные ВСУ россиянам. Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.

