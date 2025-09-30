Фото: Нацполіція

На Львівщині затримали чоловіка, який організував канал незаконного переправлення через кордон. До "бізнесу" він долучив знайомого

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

32-річний житель Ужгорода разом зі спільниками організували військовозобов’язаному громадянину перетин державного кордону України зі Словаччиною. "Послуга" коштувала 10 тисяч доларів. Додатково "клієнт" повинен був заплатити 1,5 тисячі доларів за те, що його довезуть до Львівської області до місця переправлення на Закарпатті.

Правоохоронці викрили зловмисника, коли він отримав 10 тисяч доларів. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили двох прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон. Військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини.