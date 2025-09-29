10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 11:36

Во Львовской области произошло землетрясение: подробности

29 сентября 2025, 11:36
Иллюстративное фото: из открытых источников
В воскресенье, 28 сентября, в Стрыйском районе Львовской области произошло землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера на глубине 4 км

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

По классификации специалистов, землетрясение относится к слабочувствительным и не представляет серьезной угрозы для населения.

Эксперты призывают жителей региона, почувствовавших подземные толчки, оставить свои наблюдения на сайте центра. Это поможет уточнить энергетические параметры и повысить точность мониторинга.

Землетрясения в Украине: ключевые факты

Украина находится в пределах Евразийской тектонической плиты, поэтому здесь нет активных субдукционных зон, как в Тихоокеанском регионе.

Основные сейсмически активные регионы:

  • Закарпатье и Карпаты – наибольшая сейсмическая активность, слабые и средние землетрясения (3–5 баллов по шкале Рихтера) встречаются относительно часто.
  • Крымский полуостров – исторически фиксируемые землетрясения магнитудой до 6,5.
  • Днепропетровская, Киевская, Львовская области – более редкие, обычно слабые толчки (1–3 балла).

При ощутимых толчках эксперты советуют сохранять спокойствие, избегать близости к окнам и тяжелым предметам.

Напомним, 10 сентября в Калушском районе Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.

Львовская область землетрясение толчки эксперты рекомендации население
