Во Львовской области произошло землетрясение: подробности

В воскресенье, 28 сентября, в Стрыйском районе Львовской области произошло землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера на глубине 4 км

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

По классификации специалистов, землетрясение относится к слабочувствительным и не представляет серьезной угрозы для населения.

Эксперты призывают жителей региона, почувствовавших подземные толчки, оставить свои наблюдения на сайте центра. Это поможет уточнить энергетические параметры и повысить точность мониторинга.

Землетрясения в Украине: ключевые факты

Украина находится в пределах Евразийской тектонической плиты, поэтому здесь нет активных субдукционных зон, как в Тихоокеанском регионе.

Основные сейсмически активные регионы:

Закарпатье и Карпаты – наибольшая сейсмическая активность, слабые и средние землетрясения (3–5 баллов по шкале Рихтера) встречаются относительно часто.

Крымский полуостров – исторически фиксируемые землетрясения магнитудой до 6,5.

Днепропетровская, Киевская, Львовская области – более редкие, обычно слабые толчки (1–3 балла).

При ощутимых толчках эксперты советуют сохранять спокойствие, избегать близости к окнам и тяжелым предметам.

Напомним, 10 сентября в Калушском районе Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.