У Львівській області стався землетрус: подробиці
У неділю, 28 вересня, у Стрийському районі Львівської області стався землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера на глибині 4 км
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.
За класифікацією фахівців, землетрус відноситься до слабовідчутних і не становить серйозної загрози для населення.
Експерти закликають жителів регіону, які відчули підземні поштовхи, залишити свої спостереження на сайті центру. Це допоможе уточнити енергетичні параметри події та підвищити точність моніторингу.
Землетруси в Україні: ключові факти
Україна розташована в межах Євразійської тектонічної плити, тому тут немає активних субдукційних зон, як у Тихоокеанському регіоні.
Основні сейсмічно активні регіони:
- Закарпаття та Карпати – найбільша сейсмічна активність, слабкі та середні землетруси (3–5 балів за шкалою Ріхтера) трапляються відносно часто.
- Кримський півострів – історично фіксуються землетруси магнітудою до 6,5.
- Дніпропетровська, Київська, Львівська області – рідші, зазвичай слабкі поштовхи (1–3 бали).
При відчутних поштовхах експерти радять зберігати спокій, уникати близькості до вікон та важких предметів.
Нагадаємо, 10 вересня у Калуському районі Івано-Франківської області зафікусвали землетрус. Підземні поштовхи сталися на глибині 10 км.