У Львівській області стався землетрус: подробиці

У неділю, 28 вересня, у Стрийському районі Львівської області стався землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера на глибині 4 км

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

За класифікацією фахівців, землетрус відноситься до слабовідчутних і не становить серйозної загрози для населення.

Експерти закликають жителів регіону, які відчули підземні поштовхи, залишити свої спостереження на сайті центру. Це допоможе уточнити енергетичні параметри події та підвищити точність моніторингу.

Землетруси в Україні: ключові факти

Україна розташована в межах Євразійської тектонічної плити, тому тут немає активних субдукційних зон, як у Тихоокеанському регіоні.

Основні сейсмічно активні регіони:

Закарпаття та Карпати – найбільша сейсмічна активність, слабкі та середні землетруси (3–5 балів за шкалою Ріхтера) трапляються відносно часто.

Кримський півострів – історично фіксуються землетруси магнітудою до 6,5.

Дніпропетровська, Київська, Львівська області – рідші, зазвичай слабкі поштовхи (1–3 бали).

При відчутних поштовхах експерти радять зберігати спокій, уникати близькості до вікон та важких предметів.

Нагадаємо, 10 вересня у Калуському районі Івано-Франківської області зафікусвали землетрус. Підземні поштовхи сталися на глибині 10 км.