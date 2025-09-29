Драка со стрельбой во Львове: мужчина открыл огонь из травмата

Фото: Национальная полиция

Сегодня, 29 сентября, около 01:00, на проспекте Свободы во Львове произошла потасовка между группой знакомых. Во время конфликта 22-летний львовянин произвел три выстрела в воздух из травматического оружия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

До прибытия полиции злоумышленников задержали патрулировавшие территорию работники Национальной гвардии Украины.

Правоохранители установили всех участников конфликта – львовян от 18 до 23 лет.

Трое участников драки и "стрелок" привлечены к административной ответственности по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Оружие правоохранители изъяли.

