10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
08:16  29 сентября
В центре Львова подрались две днепрянки: полиция выясняет детали
29 сентября 2025, 07:45

Драка со стрельбой во Львове: мужчина открыл огонь из травмата

29 сентября 2025, 07:45
Фото: Национальная полиция
Сегодня, 29 сентября, около 01:00, на проспекте Свободы во Львове произошла потасовка между группой знакомых. Во время конфликта 22-летний львовянин произвел три выстрела в воздух из травматического оружия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

До прибытия полиции злоумышленников задержали патрулировавшие территорию работники Национальной гвардии Украины.

Правоохранители установили всех участников конфликта – львовян от 18 до 23 лет.

Трое участников драки и "стрелок" привлечены к административной ответственности по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Оружие правоохранители изъяли.

Напомним, в Киевской области в Броварах 24-летний местный житель устроил стрельбу в одном из заведений города. Между ним и другим посетителем произошел словесный конфликт. В разгар спора он, по меньшей мере, семь раз выстрелил в воздух из оружия, а затем несколько раз ударил своего оппонента.

В Киеве 52-летняя женщина смертельно ранила мужчину во время ссоры
26 сентября 2025, 15:02
На Киевщине конфликт в заведении закончился стрельбой
26 сентября 2025, 07:54
В Киевской области избили мужчину возле железнодорожного вокзала: пострадавший в больнице
25 сентября 2025, 09:14
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Во время обстрела на Сумщине горели хозяйственные постройки: есть раненый
29 сентября 2025, 09:29
Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших снова выросло
29 сентября 2025, 08:35
Томагавки для Украины: США начали гибридную войну чужими руками
29 сентября 2025, 07:58
Комбинированный удар РФ по Запорожью: уже 42 пострадавших
29 сентября 2025, 07:16
Во время обстрела Киева в укрытии умерла 52-летняя женщина
29 сентября 2025, 06:57
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
28 сентября 2025, 18:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
