29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
29 вересня
У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі
29 вересня 2025, 07:45

Бійка зі стріляниною у Львові: чоловік відкрив вогонь із травмату

29 вересня 2025, 07:45
Фото: Національна поліція
Сьогодні, 29 вересня, близько 01:00, на проспекті Свободи у Львові сталася бійка між групою знайомих. Під час конфлікту 22-річний львів'янин здійснив три постріли в повітря із травматичної зброї

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До прибуття поліції зловмисників затримали працівники Національної гвардії України, які патрулювали територію.

Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту – львів'ян віком від 18 до 23 років.

Трьох учасників бійки та "стрільця" притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зброю правоохоронці вилучили.

Нагадаємо, на Київщині у Броварах 24-річний місцевий житель влаштував стрілянину в одному із закладів міста. Між молодиком та іншим відвідувачем стався словесний конфлікт. У розпал суперечки він щонайменше сім разів вистрілив у повітря зі зброї, а потім кілька разів вдарив свого опонента.

Львів поліція молодь конфлікт бійка травматична зброя
26 вересня 2025
07 серпня 2025
