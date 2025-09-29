Бійка зі стріляниною у Львові: чоловік відкрив вогонь із травмату

Фото: Національна поліція

Сьогодні, 29 вересня, близько 01:00, на проспекті Свободи у Львові сталася бійка між групою знайомих. Під час конфлікту 22-річний львів'янин здійснив три постріли в повітря із травматичної зброї

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До прибуття поліції зловмисників затримали працівники Національної гвардії України, які патрулювали територію.

Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту – львів'ян віком від 18 до 23 років.

Трьох учасників бійки та "стрільця" притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зброю правоохоронці вилучили.

