Фото из открытых источников

По словам мэра Львова, прослушку в его кабинете нашли после того, как там побывали премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Также там бывали иностранные гости

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Андрей Садовый отметил, что если разговоры, которые были в его кабинете, станут публичными, это будет нехорошо. Хотя он добавил, что они, если откровенно, не говорили о чем-то особенном.

Подтверждений тому, что прослушивающее устройство было установлено по решению суда. Он отметил, что кабинет городского головы является режимным объектом и для такого оборудования нужно задействовать "серьезные ресурсы".

"Учитывая, что само устройство было встроено недостаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", - говорит Садовый.

Напомним, ранее мэр Львова лично сообщил о найденной прослушке в его кабинете. По его словам, технику отдали в ремонт после того, как она приступила к работе с перебоями. Однако выяснилось, что внутри кто-то встроил SIM-карту, карту памяти и микрофон, что может свидетельствовать о попытке организовать скрытую слежку.