23 вересня 2025, 13:45

Прослушка в кабінеті Садового: до цього там були прем'єр-міністерка Свириденко, спікер ВР Стефанчук

23 вересня 2025, 13:45
Фото з відкритих джерел
За словами мера Львова, прослушку в його кабінеті знайшли після того, як там побували прем’єр-міністерка Юлія Свириденка, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Також там бували іноземні гості

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Андрій Садовий зазначив, що якщо розмови, які були в його кабінеті стануть публічними, це буде недобре. Хоча він додав, що вони, якщо відверто, не говорили про щось особливе.

Підтверджень тому, що прослуховуючий пристрій встановили за рішенням суду. Він зауважив, що кабінет міського голови є режимним об'єктом, і для такого обладнання потрібно задіювати "серйозні ресурси".

"Враховуючи, що сам пристрій був вмонтований не досить якісно, у мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднювати. Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються", - каже Садовий.

Нагадаємо, раніше мер Львова особисто повідомив про знайдену прослушку в його кабінеті. За його словами, техніку віддали в ремонт після того, як вона почала працювати з перебоями. Проте з'ясувалось, що всередині хтось вмонтував SIM-карту, карту пам’яті та мікрофон, що може свідчити про спробу організувати приховане стеження.

