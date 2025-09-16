10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
02:30  16 сентября
В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже
16 сентября 2025, 10:06

СБУ будет проводить масштабные меры безопасности во Львове

16 сентября 2025, 10:06
Фото: СБУ
С 16 по 18 сентября во Львове Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные (безопасные) меры

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

К мерам также будут привлечены Нацполиция, патрульные, Нацгвардия, Госпогранслужба и Военная служба правопорядка в ВСУ.

Действия правоохранителей охватят весь город. Цель – предотвращение террористических и диверсионных угроз и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

При проверках возможны ограничения движения, проверка документов, осмотр авто, территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов. При необходимости будет производиться дополнительная проверка лиц.

СБУ призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы и соблюдать правила комендантского часа.

Напомним, ранее контрразведка СБУ сорвала подготовку теракта во Львове, разоблачив двух несовершеннолетних, по заказу российских спецслужб пытавшихся взорвать таунхаус, где проживал боец Сил обороны.

