У Львові поліція ідентифікувала осіб, причетних до нападу на 18-річну дівчину, що стався 21 вересня на вулиці Лінкольна

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інформацію виявили під час моніторингу соцмереж. На відеозаписі видно, як дві дівчини завдають удари потерпілій, а третя особа фіксує події на камеру.

Правоохоронці встановили особу потерпілої – 18-річної львів'янки, а також двох нападниць віком 17 років, які також мешкають у Львові та навчаються у різних закладах міста.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські продовжують встановлювати обставини та інших учасників конфлікту. Досудове розслідування триває.

