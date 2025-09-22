20:24  22 вересня
22 вересня 2025, 21:49

У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць

22 вересня 2025, 21:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Львові поліція ідентифікувала осіб, причетних до нападу на 18-річну дівчину, що стався 21 вересня на вулиці Лінкольна

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інформацію виявили під час моніторингу соцмереж. На відеозаписі видно, як дві дівчини завдають удари потерпілій, а третя особа фіксує події на камеру.

Правоохоронці встановили особу потерпілої – 18-річної львів'янки, а також двох нападниць віком 17 років, які також мешкають у Львові та навчаються у різних закладах міста.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські продовжують встановлювати обставини та інших учасників конфлікту. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 20-річний хлопець ледь не забив перехожого до смерті. Молодик завдав потерпілому понад п'ятдесят ударів руками та ногами по всьому тілу. За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

