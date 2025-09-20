13:50  20 сентября
20 сентября 2025, 16:22

В центре Львова троллейбус насмерть сбил мужчину

20 сентября 2025, 16:22
Фото: полиция
ДТП произошло во Львове в пятницу, 19 сентября, около 22:30 на улице Ноябрьского Чина

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Водитель троллейбуса "Электрон" совершил наезд на мужчину. После столкновения потерпевшего зажало под колесами транспорта. Спасатели с помощью спецоборудования его деблокировали и передали медикам, однако мужчина от полученных травм скончался.

Правоохранители устанавливают личность мужчины возрастом около 35-40 лет. На руке погибшего есть татуировка: кинжал, пробивающий розу и изображение волка.

Полиция просит всех, кто имеет информацию о мужчине или обстоятельствах трагедии, сообщить на линию 102 или в ближайшее отделение.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Напомним, в городе Вишневое Киевской области пассажирский поезд сообщением "Тернополь-Киев" сбил пожилую женщину. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась на месте.

