Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикліст загинув на місці
Аварія сталась 20 вересня, близько 21:15, у селі Городиславичі Львівського району. На жаль, водій мотоцикла не вижив
Про це повідомляє поліція у Львівській області, передає RegioNews.
Попередньо, 71-річний водій Gen Stinger не впорався з керуванням мотоцикла. Він виїхав за межі проїзної частини та впав. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці.
"За фактом слідчі слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу", - повідомили в поліції.
