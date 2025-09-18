Почав їхати з немовлям на даху авто: у Львові судитимуть молодого батька
У Львові будуть судити чоловіка, через якого постраждав його малолітній син. Йому може загрожувати ув'язнення
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Люлька впала на узбіччя. Дитина отримала травми. Інцидент стався 5 вересня на вулиці Козацькій.
Слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сталась аварія. Жінка збила 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП постраждалу дитину госпіталізували.
