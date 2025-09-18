Фото: Нацполіція

У Львові будуть судити чоловіка, через якого постраждав його малолітній син. Йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Люлька впала на узбіччя. Дитина отримала травми. Інцидент стався 5 вересня на вулиці Козацькій.

Слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

