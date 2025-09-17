Ілюстративне фото

У Львові визнали винним у державній зраді колишнього військового. Відомо, що він раніше служив на посаді начальника квартирно-експлуатаційної служби в військовій частині у Львівській області, мав звання майора

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні, квітні та червні минулого року військовий на мобільний телефон зробив відеозаписи місця дислокації особового складу та військової техніки своєї військової частини. Ці кадри він переслав колишній дружині, яка проживає на окупованій території Запорізької області.

Також відомо, що він купив декілька стартових пакетів операторів мобільного звʼязку, активував у Львові, а згодом передав ці номери жінці. Вони були використані росіянами для комунікації з агентурною мережею на території України.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.

