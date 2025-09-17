12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 17:15

У Львові за державну зраду судили колишнього військового: його завербувала дружина

17 вересня 2025, 17:15
У Львові визнали винним у державній зраді колишнього військового. Відомо, що він раніше служив на посаді начальника квартирно-експлуатаційної служби в військовій частині у Львівській області, мав звання майора

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні, квітні та червні минулого року військовий на мобільний телефон зробив відеозаписи місця дислокації особового складу та військової техніки своєї військової частини. Ці кадри він переслав колишній дружині, яка проживає на окупованій території Запорізької області.

Також відомо, що він купив декілька стартових пакетів операторів мобільного звʼязку, активував у Львові, а згодом передав ці номери жінці. Вони були використані росіянами для комунікації з агентурною мережею на території України.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд засудив вінничанина за держзраду через розповсюдження російської пропаганди. Його зв’язок із власником проросійського видання тривав понад вісім років.

16 вересня 2025
07 серпня 2025
