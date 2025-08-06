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В Виннице получил приговор мужчина, работавший на российскую пропаганду. Он помогал россиянам распространять кремлевские нарративы в Украине

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Жителя Винницы признали виновным в государственной измене. С 2013 года он был связан с владельцем издания "ПолитНавигатор" Сергеем Степановым. Сам Степанов является гражданином Украины, но с 2019 года находится в оккупированном Крыму и против него применены персональные санкции.

В январе 2022 года Степанов поручил обвиняемому подкармливать списки людей, готовых за деньги выступать или готовить публикации в интересах РФ. Также он давал задачу по формированию пула экспертов для российской пропаганды на территории Украины.

Известно, что обвиняемый распространял российскую пропаганду. На суде мужчина признал вину. Ему назначили 4 года заключения с конфискацией части имущества.

Напомним, ранее в Днепре судили мужчину за государственную измен . Оказалось, что он собирал для россиян координаты важных объектов. Речь идет, в частности, о военных госпиталях, подразделениях терцентров комплектования, блокпостах, административных зданиях и объектах энергетической инфраструктуры, среди которых и тепловая электростанция.