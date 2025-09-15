Фото: Служба безопасности Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Согласно материалам Службы безопасности Украины, суд приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества агента ФСБ, который передавал врагу координаты подразделений ПВО в Киевской области. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Расследование установило, что 41-летний мужчина, кладовщик одного из местных предприятий, занимался наведением вражеского огня. Вниманию окупантов он попал из-за активности в запрещенной социальной сети "ВКонтакте". Главной задачей агента было выявление позиций мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов и РЛС-станций, обеспечивающих защиту воздушного пространства Киева и области.

Злоумышленник выходил на местность после объявления воздушной тревоги и пытался определить ориентировочные координаты боевых позиций ПВО. Затем он в режиме реального времени передавал информацию куратору через анонимный чат в мессенджере.

СБУ разоблачила агента на начальном этапе его деятельности и провела превентивные меры по защите позиций украинских военных. Предателя задержали "с поличным", когда он осуществлял разведку вблизи одного из пунктов базирования сил обороны. Расследование осуществляли сотрудники СБУ в Киеве и области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.