12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 16:22

В Киевской области 41-летний корректировщик вражеских обстрелов получил 15 лет заключения

15 сентября 2025, 16:22
Фото: Служба безопасности Украины
СБУ приговорила к 15 годам агента ФСБ, пытавшегося передать врагу данные о позициях ПВО

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Согласно материалам Службы безопасности Украины, суд приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества агента ФСБ, который передавал врагу координаты подразделений ПВО в Киевской области. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Расследование установило, что 41-летний мужчина, кладовщик одного из местных предприятий, занимался наведением вражеского огня. Вниманию окупантов он попал из-за активности в запрещенной социальной сети "ВКонтакте". Главной задачей агента было выявление позиций мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов и РЛС-станций, обеспечивающих защиту воздушного пространства Киева и области.

Злоумышленник выходил на местность после объявления воздушной тревоги и пытался определить ориентировочные координаты боевых позиций ПВО. Затем он в режиме реального времени передавал информацию куратору через анонимный чат в мессенджере.

СБУ разоблачила агента на начальном этапе его деятельности и провела превентивные меры по защите позиций украинских военных. Предателя задержали "с поличным", когда он осуществлял разведку вблизи одного из пунктов базирования сил обороны. Расследование осуществляли сотрудники СБУ в Киеве и области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

СБУ агент рф ФСБ РФ государственная измена Киевская область шпионы суд
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
