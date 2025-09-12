Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці

Фото: Національна поліція

У Львівській області правоохоронці розслідують трагічний інцидент, що стався у приміщенні автосервісу, де загинули двоє чоловіків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, орендар приміщення спочатку застрелив власника, а потім наклав на себе руки, вистреливши собі в груди.

Сигнал про постріли в автосервісі села Підрясне Львівського району надійшов на спецлінію 102 сьогодні, 12 вересня, о 12:00. На місце інциденту оперативно прибули правоохоронці.

На території автосервісу поліцейські виявили тіла двох загиблих із вогнепальними пораненнями. Як встановлено, 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення, під час конфлікту вистрілив у 39-річного львів’янина – власника приміщення. Після цього орендар здійснив смертельний постріл собі у груди.

Обоє чоловіків загинули на місці.

На місці події правоохоронці вилучили карабін "Сайга", який імовірно був використаний у стрільбі.

Розпочато два кримінальні провадження: одне за фактом умисного вбивства, а друге за фактом самогубства.

