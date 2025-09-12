Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
У Львівській області правоохоронці розслідують трагічний інцидент, що стався у приміщенні автосервісу, де загинули двоє чоловіків
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, орендар приміщення спочатку застрелив власника, а потім наклав на себе руки, вистреливши собі в груди.
Сигнал про постріли в автосервісі села Підрясне Львівського району надійшов на спецлінію 102 сьогодні, 12 вересня, о 12:00. На місце інциденту оперативно прибули правоохоронці.
На території автосервісу поліцейські виявили тіла двох загиблих із вогнепальними пораненнями. Як встановлено, 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення, під час конфлікту вистрілив у 39-річного львів’янина – власника приміщення. Після цього орендар здійснив смертельний постріл собі у груди.
Обоє чоловіків загинули на місці.
На місці події правоохоронці вилучили карабін "Сайга", який імовірно був використаний у стрільбі.
Розпочато два кримінальні провадження: одне за фактом умисного вбивства, а друге за фактом самогубства.
Нагадаємо, сьогодні в селі Підрясне Львівського району в приміщенні автосервісу були знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від вогнепальних травм.