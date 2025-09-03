Росіяни запустили по Львову близько 15 дронів: зруйнований склад
В ніч на 3 вересня російська армія запустила у напрямку Львова близько 15 безпілотників
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує RegioNews.
У місті частково зруйновано складське приміщення, пожежу вже ліквідували.
На щастя, ніхто не постраждав. Відповідні служби обстежують територію.
"Дякуємо нашим силам ППО, які вкотре зробили надможливе, щоб захистити Львів", – написав Садовий.
Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів. У Знам'янці пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.
У ніч на 3 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Івано-Франківській області. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла масштабна пожежа.
На Чернігівщині через нічну атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів.