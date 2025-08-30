16:04  30 серпня
30 серпня 2025, 14:40

З'явилось фото ймовірного підозрюваного у вбивстві Парубія: пошук стрільця триває

30 серпня 2025, 14:40
Фото: Суспільне Львів
Поліція веде пошуки нападника, який скоїв убивство колишнього голови парламенту Андрія Парубія. У засобах масової інформації з'явилося фото ймовірного підозрюваного

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

У поліції Львова зазначають, що в колишнього голову парламенту стріляли вісім разів.

Видання Суспільне, посилаючись на свої джерела, пише, що на місці злочину знайшли сім гільз.

Також повідомляється, що підозрюваний був одягнений в форму, схожу на одяг кур’єрів служб доставки. Це може свідчити про ретельно сплановану операцію.

Розслідування продовжується, а поліція закликає громадян звертатися з будь-якою інформацією, що може допомогти у пошуку злочинця.

Нагадаємо, у Львові через вбивство ексголови Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія оголосили спецоперацію "Сирена".

Раніше в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія.

Нагадаємо, 30 серпня близько полудня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 52-річного чоловіка без ознак життя. Згодом стало відомо – що це колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Читайте також: Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України

