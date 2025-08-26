20:29  26 августа
26 августа 2025, 19:52

Воздушную тревогу в Кировоградской и Львовской областях будут объявлять по-новому

26 августа 2025, 19:52
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской и Львовской областях воздушную тревогу будут объявлять по районам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОВА и Департамента по гражданской защите Львовской ОВА.

Так, в Кировоградской области с 1 сентября сообщение о воздушной опасности при угрозе вражеских дронов будет объявлено только в конкретных административных районах, находящихся под угрозой. При ракетной опасности сирена будет включаться по всей области.

Во Львовской области сигнал воздушной тревоги будет объявляться по отдельным районам в случае возникновения непосредственной опасности - приближение беспилотных летательных аппаратов к границам соответствующих административно-территориальных единиц.

Напомним, такое нововведение уже действует в Сумской области. Там с 6 августа воздушную тревогу объявляют по районам, а не по всей области, как было раньше.

Кировоградская область общество Львовская область воздушная тревога
