В Сумской области тревогу будут объявлять по-новому

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С 6 августа воздушную тревогу в Сумской области будут объявлять по районам, а не по всей области, как было раньше

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"На обращение общин и представителей бизнеса Сумская ОВА инициировала внедрение зональной системы воздушных тревог... С сегодняшнего дня в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге", - говорится в сообщении.

По словам Григорова, теперь сигнал тревоги будет раздаваться только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой.

Напомним, ГУР сорвало наступление армии РФ в Сумской области. Украинские бойцы ликвидировали более 300 российских военных. Разведчикам удалось не только выйти в тыл противника, но и уничтожить его логистическое обеспечение.