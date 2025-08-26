Повітряну тривогу на Кіровоградщині та Львівщині оголошуватимуть по-новому

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кіровоградській та Львівській областях повітряну тривогу оголошуватимуть по районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОВА та Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Так, у Кіровоградській області з 1 вересня повідомлення про повітряну небезпеку при загрозі ворожих дронів оголошуватиметься тільки в конкретних адміністративних районах, які перебувають під загрозою. У разі ракетної небезпеки сирена вмикатиметься по всій області.

На Львівщині сигнал повітряної тривоги буде оголошуватися по окремих районах у разі виникнення безпосередньої небезпеки – наближення безпілотних літальних апаратів до кордонів відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Нагадаємо, таке нововведення вже діє на Сумщині. Там від 6 серпня повітряну тривогу оголошують по районах, а не по всій області, як було раніше.