На Львовщине на трассе столкнулись Land Rover и Mercedes: оба водителя в больнице
ДТП произошло 22 августа около 14:40 на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" в Самборском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На дороге столкнулись автомобиль Land Rover Discovery, которым управляла 38-летняя киевлянка и микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 37-летнего жителя Самбора.
В результате столкновения водители автомобилей получили травмы, их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, днем 22 августа в Житомирской области столкнулись Skoda и ЗАЗ. В результате ДТП травмы получили четыре человека. Больше всего пострадал 15-летний парень.
