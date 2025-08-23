Фото: полиция

ДТП произошло 22 августа около 14:40 на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" в Самборском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На дороге столкнулись автомобиль Land Rover Discovery, которым управляла 38-летняя киевлянка и микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 37-летнего жителя Самбора.

В результате столкновения водители автомобилей получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

