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17 июля 2025, 15:55

В Киевской области пьяный сын жестоко убил мать

17 июля 2025, 15:55
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области задержан мужчина, который убил мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в селе Мотыжин. 29-летний мужчина в пьяном состоянии пришел к родителям и потребовал у них деньги. Между родственниками возник конфликт. Тогда сын схватил деревянный стул и нанес своей 69-летней матери около семи ударов по голове и телу.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

Напомним, ранее в Павлограде судили 58-летнего мужчину, убившего собственную мать. Известно, что после убийства он пытался скрыть следы преступления: тело женщины залило бетонной смесью и сбросило в скважину во дворе.

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