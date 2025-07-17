Фото: Нацполиция

В Киевской области задержан мужчина, который убил мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в селе Мотыжин. 29-летний мужчина в пьяном состоянии пришел к родителям и потребовал у них деньги. Между родственниками возник конфликт. Тогда сын схватил деревянный стул и нанес своей 69-летней матери около семи ударов по голове и телу.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

Напомним, ранее в Павлограде судили 58-летнего мужчину, убившего собственную мать. Известно, что после убийства он пытался скрыть следы преступления: тело женщины залило бетонной смесью и сбросило в скважину во дворе.