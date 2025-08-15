11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 13:28

30-летний житель Днепропетровщины убил мужчину, завладел его автомобилем и мобильным телефоном

15 августа 2025, 13:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Он подозревается в убийстве знакомого и краже его автомобиля во время конфликта

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Павлограде правоохранители задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого и незаконном завладении его автомобилем. Инцидент произошел во время конфликта между ними, связанного с общим распитием алкоголя.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента

13 августа жительница города обнаружила тело своего 63-летнего брата в его доме и сообщила об этом полиции. Следователи установили, что мужчина погиб от ножевых ранений, а со двора исчез его автомобиль.

В результате оперативных мер правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 30-летний местный житель. Во время конфликта он нанес потерпевшему ранения, после чего угнал его автомобиль и мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Подозреваемому сообщено о подозрении по статьям 115 ч.2 п.6 (преднамеренное убийство с корыстным мотивом) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Следователи продолжают расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, в Днепропетровской области произошло убийство 57-летнего мужчины, которого зарезали ради его микроавтобуса. Во время встречи он задушил автовладельца, а тело спрятал в лесополосе в фортификационном сооружении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Павлоград Днепропетровская область автомобиль убийство криминал ножевое ранение полиция
В Днепропетровской области директор ООО подозревается в завладении 250 тыс. грн во время ремонта школы
15 августа 2025, 12:32
Вместо горячей ночи кража: в Харькове мужчину ограбила женщина в отеле
15 августа 2025, 11:35
Пятеро травмированных в ДТП во Львовской области: грузовик въехал в пешеходов
15 августа 2025, 10:36
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Мошеннические схемы с карточками: кто такие дропы и почему это опасно
15 августа 2025, 13:11
Разрисованный памятник и след РФ: что известно о деле 17-летнего украинца в Польше
15 августа 2025, 12:49
С 17 августа ожидаются изменения в режиме комендантского часа в Харькове и области
15 августа 2025, 12:44
В Днепропетровской области директор ООО подозревается в завладении 250 тыс. грн во время ремонта школы
15 августа 2025, 12:32
На Прикарпатье серия аварий: пострадали мотоциклист и двое пешеходов
15 августа 2025, 12:07
Пытался спасти двор от огня: на Днепропетровщине мужчина пострадал от пожара
15 августа 2025, 11:55
Утренняя атака РФ на Сумщине: дрон попал в авто, погиб гражданский
15 августа 2025, 11:50
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
15 августа 2025, 11:45
Российские ракеты стали опаснее: модернизированные "Искандеры" обходят украинские Patriot
15 августа 2025, 11:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »