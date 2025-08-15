Фото: Национальная полиция Украины

Он подозревается в убийстве знакомого и краже его автомобиля во время конфликта

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Павлограде правоохранители задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого и незаконном завладении его автомобилем. Инцидент произошел во время конфликта между ними, связанного с общим распитием алкоголя.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента

13 августа жительница города обнаружила тело своего 63-летнего брата в его доме и сообщила об этом полиции. Следователи установили, что мужчина погиб от ножевых ранений, а со двора исчез его автомобиль.

В результате оперативных мер правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 30-летний местный житель. Во время конфликта он нанес потерпевшему ранения, после чего угнал его автомобиль и мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Подозреваемому сообщено о подозрении по статьям 115 ч.2 п.6 (преднамеренное убийство с корыстным мотивом) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Следователи продолжают расследование обстоятельств инцидента.

