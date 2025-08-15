У Львові студента судитимуть за вбивство пенсіонерки: йому світить довічне ув'язнення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львові судитимуть 17-річного студента, якого обвинувачують у жорстокому вбивстві пенсіонерки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 13 січня близько 21:30 молодик увірвався до квартири 78-річної жінки на вулиці Тершаківців, завдав їй численних ударів по голові стільцем та кулінарним молотком.

Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці.Тіло загиблої виявили сусіди, які й повідомили про трагедію правоохоронцям.

Поліція оперативно затримала підозрюваного на вулиці Левицького у Львові.

Досудове розслідування завершено.

Студенту інкримінують умисне вбивство з особливою жорстокістю за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — довічне позбавлення волі.

Обвинувальний акт вже скерований до суду для розгляду.

Нагадаємо, у Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина. Їй обрали найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.