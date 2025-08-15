У Львові студента судитимуть за вбивство пенсіонерки: йому світить довічне ув'язнення
У Львові судитимуть 17-річного студента, якого обвинувачують у жорстокому вбивстві пенсіонерки
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За даними слідства, 13 січня близько 21:30 молодик увірвався до квартири 78-річної жінки на вулиці Тершаківців, завдав їй численних ударів по голові стільцем та кулінарним молотком.
Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці.Тіло загиблої виявили сусіди, які й повідомили про трагедію правоохоронцям.
Поліція оперативно затримала підозрюваного на вулиці Левицького у Львові.
Досудове розслідування завершено.
Студенту інкримінують умисне вбивство з особливою жорстокістю за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — довічне позбавлення волі.
Обвинувальний акт вже скерований до суду для розгляду.
