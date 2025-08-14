13:01  14 августа
14 августа 2025, 14:29

Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней

14 августа 2025, 14:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
12 августа в частном доме Львова были обнаружены тела двух 14-летних парней без признаков жизни

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что один из умерших временно проживал в Польше, другой постоянно проживал во Львове. Тела нашла мать одного из юношей, сразу сообщивших полицию.

По факту гибели следователи открыли уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Сейчас продолжается расследование, назначен ряд экспертиз для установления причин смерти.

Напомним, во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына. 66-летней женщине, которая задушила 44-летнего сына, избрали строжайшую меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

