Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
12 августа в частном доме Львова были обнаружены тела двух 14-летних парней без признаков жизни
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что один из умерших временно проживал в Польше, другой постоянно проживал во Львове. Тела нашла мать одного из юношей, сразу сообщивших полицию.
По факту гибели следователи открыли уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".
Сейчас продолжается расследование, назначен ряд экспертиз для установления причин смерти.
