Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

9 августа в Соборном районе Днепра обнаружили тело неизвестного мужчины. Погибшего нашли возле железнодорожных путей рядом с улицей Пехоты Короля. Сообщение о происшествии поступили в полицию около 09:00. Правоохранители устанавливают личность умершего и обстоятельства его гибели.

По данным следователей, мужчине на вид 45-55 лет. Его рост составляет примерно 176–180 сантиметров, волосы черные с проседью, волнистые, глаза серые. На момент обнаружения он был одет в серый спортивный костюм и имел на руке часы.

Полиция призывает всех, кто имеет какую-либо информацию о погибшем или может помочь в его опознании, обращаться по телефонам: (050) 456-38-55, (099) 458-43-87, 102 или другим удобным способом. Правоохранители отмечают, что даже незначительные сведения могут помочь в установлении личности мужчины.

Ранее сообщалось, у станции "Днепр Лоцманский" было обнаружено тело мужчины без головы, погибшего под колесами поезда. Правоохранители продолжают устанавливать его личность и выяснять обстоятельства трагедии.