У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців

12 серпня у приватному будинку Львова були виявлені тіла двох 14-річних хлопців без ознак життя

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що один із померлих тимчасово проживав у Польщі, інший – постійно мешкав у Львові. Тіла знайшла мати одного з юнаків, яка одразу повідомила поліцію.

За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Наразі триває розслідування, призначено низку експертиз для встановлення причин смерті.

