У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
12 серпня у приватному будинку Львова були виявлені тіла двох 14-річних хлопців без ознак життя
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що один із померлих тимчасово проживав у Польщі, інший – постійно мешкав у Львові. Тіла знайшла мати одного з юнаків, яка одразу повідомила поліцію.
За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Наразі триває розслідування, призначено низку експертиз для встановлення причин смерті.
Нагадаємо, у Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина. 66-річній жінці, яка задушила 44-річного сина обрали найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Закладки по Києву: 23-річного "наркоділка" спіймали з психотропами у лісіВсі новини »
14 серпня 2025, 09:51"Бізнес" на наркотиках: у Житомирі викрили підпільну лабораторію амфетаміну
13 серпня 2025, 12:26У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Пара з Кривого Рогу намагалася переправити військовозобов’язаного за 12 тис. доларів через кордон
14 серпня 2025, 14:40Російські війська просунулися на понад 20 кв. км на сході України — DeepState
14 серпня 2025, 14:18Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 13:56На Волині 16-річний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий загинув
14 серпня 2025, 13:55Росія випробовує FPV-дрони для скидання протипіхотних мін "Пелюстка"
14 серпня 2025, 13:41Завтра все завершиться: губернатор Бєлгорода висловив думку щодо можливого завершення війни
14 серпня 2025, 13:23Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: коли стартують переговори і хто буде присутній
14 серпня 2025, 13:09На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
14 серпня 2025, 13:01За 1100 доларів "гарантував" вступ до ВНЗ: у Львові затримали зловмисника
14 серпня 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі блоги »