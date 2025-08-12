10:18  12 августа
12 августа 2025, 14:28

Массовое отравление во львовском ресторане: заведение оштрафовали

12 августа 2025, 14:28
Фото: из открытых источников
Госпродпотребслужба оштрафовала львовский ресторан "Китайский привет" на сумму 48 тысяч гривен из-за массового отравления

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что специалисты провели проверку заведения после обращения Центра контроля и профилактики болезней по поводу вспышки пищевого отравления среди клиентов.

Результаты инспекции выявили нарушение санитарно-гигиенических требований к производству и обращению пищевых продуктов. На заведение был наложен штраф в размере 48 тысяч гривен.

В службе отметили, что все предприятия, работающие в сфере общественного питания, несут ответственность за соблюдение стандартов безопасности, поскольку от этого зависит здоровье потребителей.

Напомним, в июле во Львове 76 человек отравились в ресторане China Hi после употребления "Сингапурского чизкейка". Отравился и сам владелец заведения – Михаил Кацурин. Ресторатор сообщил, что самостоятельно вызвал санстанцию, а потерпевшим оплатит лечение.

В ходе проверки установлено, что предприятие нарушил гигиенические требования, предусмотренные действующим законодательством Украины относительно производства и обращения пищевых продуктов. В частности, были обнаружены несоблюдение санитарных норм, которые могли стать причиной вспышки отравления.

После того, как Госпродслужба нашла немало нарушений в ресторане "Китайский привет", Михаил Кацурин пообещал исправить все недостатки. 5 августа заведение снова заработало для посетителей.

