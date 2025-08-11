Туристическую компанию из Львова обвиняют в организации экскурсий на русском языке

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Об одном из таких случаев рассказала глава управления коммуникации Львовского городского совета Ирина Сало во время поездки в Италию. По ее словам, в автобусе за четыре часа до приезда сообщили, что экскурсию будут проводить по-русски.

Женщина попыталась решить этот вопрос с турфирмой, в частности, предложила вернуть деньги за экскурсию. Кроме того, общалась с куратором и менеджером компании. В турфирме сообщили, что "так иногда случается" и что она могла бы "просто рассматривать вокруг", вместо того чтобы слушать экскурсовода.

О подобных случаях во время путешествий сообщили также другие клиенты Аккорд-Тур.

