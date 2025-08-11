19:28  11 августа
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
18:29  11 августа
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
14:49  11 августа
Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией
11 августа 2025, 17:44

Туристическую компанию из Львова обвиняют в организации экскурсий на русском языке

11 августа 2025, 17:44
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Львовскую туристическую компанию "Аккорд-Тур" обвинили в организации русскоязычных экскурсий во время заграничных туров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Об одном из таких случаев рассказала глава управления коммуникации Львовского городского совета Ирина Сало во время поездки в Италию. По ее словам, в автобусе за четыре часа до приезда сообщили, что экскурсию будут проводить по-русски.

Женщина попыталась решить этот вопрос с турфирмой, в частности, предложила вернуть деньги за экскурсию. Кроме того, общалась с куратором и менеджером компании. В турфирме сообщили, что "так иногда случается" и что она могла бы "просто рассматривать вокруг", вместо того чтобы слушать экскурсовода.

О подобных случаях во время путешествий сообщили также другие клиенты Аккорд-Тур.

Львов туризм Италия русский язык экскурсии
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
