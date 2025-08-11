Туристическую компанию из Львова обвиняют в организации экскурсий на русском языке
Львовскую туристическую компанию "Аккорд-Тур" обвинили в организации русскоязычных экскурсий во время заграничных туров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
Об одном из таких случаев рассказала глава управления коммуникации Львовского городского совета Ирина Сало во время поездки в Италию. По ее словам, в автобусе за четыре часа до приезда сообщили, что экскурсию будут проводить по-русски.
Женщина попыталась решить этот вопрос с турфирмой, в частности, предложила вернуть деньги за экскурсию. Кроме того, общалась с куратором и менеджером компании. В турфирме сообщили, что "так иногда случается" и что она могла бы "просто рассматривать вокруг", вместо того чтобы слушать экскурсовода.
О подобных случаях во время путешествий сообщили также другие клиенты Аккорд-Тур.
Напомним, недавно во Львове разразился скандал из-за врача, занявшего паркоместо ветерана войны. Защитник не может воспользоваться выделенным ему паркоместом из-за того, что его занял врач, отказывающийся освободить место.