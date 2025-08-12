Масове отруєння у львівському ресторані: заклад оштрафували

Фото: з відкритих джерел

Держпродспоживслужба оштрафувала львівський ресторан "Китайський привіт" на суму 48 тисяч гривень через масове отруєння

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що спеціалісти провели перевірку закладу після звернення від Центру контролю та профілактики хвороб щодо спалаху харчового отруєння серед клієнтів.

Результати інспекції виявили порушення санітарно-гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів. На заклад було накладено штраф у розмірі 48 тисяч гривень.

У службі наголосили, що всі підприємства, які працюють у сфері громадського харчування, несуть відповідальність за дотримання стандартів безпеки, оскільки від цього напряму залежить здоров’я споживачів.

Нагадаємо, у липні у Львові 76 людей отруїлися в ресторані China Hi після вживання "Сінгапурського чизкейка". Отруївся і сам власник закладу — Михайло Кацурін. Ресторатор повідомив, що самостійно викликав санстанцію, а потерпілим оплатить лікування.

Під час перевірки встановлено, що суб'єкт господарювання порушив гігієнічні вимоги, передбачені чинним законодавством України щодо виробництва та обігу харчових продуктів. Зокрема, були виявлені недотримання санітарних норм, що могли стати причиною спалаху отруєння.

Після того, як Держпродспоживслужба знайшла чимало порушень у ресторані "Китайській привіт", Михайло Кацурін пообіцяв виправити всі недоліки. 5 серпня заклад знову запрацював для відвідувачів.