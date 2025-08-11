Туристичну компанію зі Львова звинувачують в організації екскурсій російською мовою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Львівську туристичну компанію "Аккорд-Тур" звинуватили в організації російськомовних екскурсій під час закордонних турів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Про один із таких випадків розповіла очільниця управління комунікації Львівської міської ради Ірина Сало під час поїздки до Італії. За її словами, в автобусі за чотири години до приїзду повідомили, що екскурсію проводитимуть російською.

Жінка спробувала вирішити це питання з турфірмою, зокрема запропонувала повернути гроші за екскурсію. Крім того, спілкувалася з кураторкою та менеджеркою компанії. У турфірмі повідомили, що "так іноді трапляється" і що вона могла б "просто роздивлятися довкола", замість того щоб слухати екскурсовода.

Про подібні випадки під час подорожей повідомили також інші клієнти "Аккорд-Тур".

