19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 17:44

Туристичну компанію зі Львова звинувачують в організації екскурсій російською мовою

11 серпня 2025, 17:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Львівську туристичну компанію "Аккорд-Тур" звинуватили в організації російськомовних екскурсій під час закордонних турів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Про один із таких випадків розповіла очільниця управління комунікації Львівської міської ради Ірина Сало під час поїздки до Італії. За її словами, в автобусі за чотири години до приїзду повідомили, що екскурсію проводитимуть російською.

Жінка спробувала вирішити це питання з турфірмою, зокрема запропонувала повернути гроші за екскурсію. Крім того, спілкувалася з кураторкою та менеджеркою компанії. У турфірмі повідомили, що "так іноді трапляється" і що вона могла б "просто роздивлятися довкола", замість того щоб слухати екскурсовода.

Про подібні випадки під час подорожей повідомили також інші клієнти "Аккорд-Тур".

Нагадаємо, нещодавно у Львові спалахнув скандал через лікаря, який зайняв паркомісце ветерана війни. Захисник не може скористатися виділеним йому паркомісцем через те, що його зайняв лікар, який відмовляється звільнити місце.

Львів туризм Італія російська мова екскурсії
08 серпня 2025
07 серпня 2025
